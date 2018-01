Un hospital abandonó a una paciente en pleno frío

La indignación del hombre fue tanta que se metió en medio de la escena sin pensarlo. “Les pregunté tres veces a las personas que la estaban dejando en la vereda: ‘¿Van a dejar a esta mujer acá?’ No me respondieron, y se metieron de vuelta al hospital. Entré y pedí hablar con un encargado, y un miembro del equipo de seguridad me dijo, ‘soy yo’”, le contó a AP. Baraka volvió hasta su oficina a buscar su celular para grabar todo, ya que temía que nadie le creyera lo que había pasado si no tenía pruebas.

Temeroso de lo que podría pasarle a la mujer (parecía desorientada, y la temperatura esa noche rondaba los 0 grados), Baraka llamó al 911 para pedir una ambulancia. “Cuando llegaron, les pregunté adónde la iban a llevar, y me dijeron que de vuelta al hospital. ‘Pero ellos fueron los que la dejaron acá’, les respondí incrédulo”, explicó. Según AP, no está confirmado aún qué pasó con la mujer una vez que la llevaron de vuelta al Maryland Medical Center.

En una conferencia de prensa, el presidente y CEO del establecimiento, Mohan Suntha, dijo que claramente “habían fallado en sus tareas”. Agregó que no había excusas por lo sucedido, y que se abrirá una investigación interna para dilucidar los detalles del caso.

“Creemos firmemente que le dimos la atención necesaria a un paciente que acudió a nosotros en un momento de necesidad, y en donde fallamos fue en demostrar humanidad y compasión básica luego de que ese paciente fuera liberado de nuestro cuidado”, completó.

Si bien la conmoción generada por el episodio y la respuesta de los responsables ha sido significativa, episodios como este no son del todo extraños. De hecho, la práctica tiene un nombre y todo: “hospital dumping”. En la mayoría de los casos, se trata de instancias en que los establecimientos de salud se deshacen de pacientes que no tienen seguro o son considerados problemáticos u hostiles, o ambas condiciones a la vez. La mayoría de las víctimas son sin techo, adictos y personas con problemas mentales.

Bata: La mujer, a la noche y con bajísima temperatura, sólo llevaba puesta una bata.

Desconecta a su padre y va presa

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, España, reveló que el viernes 5, durante el horario de visitas, una mujer intentó retirarle a un paciente la máquina que le permitía seguir respirando. Personal sanitario del hospital consiguió apartar a la mujer, de nacionalidad alemana, y el paciente no sufrió consecuencias. La hija de un hombre ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos procedió inesperadamente a desconectarlo. Al sonar la alarma que advierte al personal médico de que el paciente ha sido desconectado, los enfermeros presentes en la sala tuvieron que reducir a la mujer, fue detenida posteriormente por la Policía.