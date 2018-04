Un ministro israelí dijo que "no hay inocentes en Gaza"

“Todo el mundo está pagado por Hamás y todos los activistas que nos intentan desafiar y cruzar la frontera son operativos de su ala militar”, dijo Lieberman, según el digital The Times of Israel. El ministro también lamentó las críticas internacionales por las víctimas por fuego israelí durante los enfrentamientos del pasado viernes cerca de la valla fronteriza, que calificó de hipocresía. “Este fin de semana cientos de personas fueron asesinadas en Siria, incluyendo docenas de mujeres y niños, y aún no he escuchado al secretario general de la ONU, no vimos convocarse al Consejo de Seguridad ni a la Liga Árabe”, criticó el dirigente.