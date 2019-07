Un pederasta fue acusado de un histórico asesinato

El sospechoso es Randy Simons, de 66 años, quien fue detenido el pasado 2 de julio por 15 cargos de pornografía infantil. Ahora, una ex amiga suya, la modista Pamela Griffin, pidió que intensifiquen la investigación ya que el pederasta podría haber sido el asesino de Ramsey. De hecho, en 1997, el recientemente aprehendido había sido interrogado por la Policía ya que, meses antes de su muerte, había tomado algunas fotografías para que tuviera un portfolio más profesional. “Él me decía cosas como ‘tengo la corazonada de que el Departamento de Policía de Boulder piensa que yo fui responsable de alguna manera de la muerte de JonBenét, y no puedo probar que no lo hice. No tengo una coartada para el día de Navidad de 1996’”, recordó Griffin.