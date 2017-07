Un pibe ciego que esquiva barreras con la tecnología

El joven, nacido en Cipolletti, cuenta que quedó ciego en la incubadora, “creo que fue exceso de oxígeno o que no me pusieron las antiparras, y puede ser un poco de las dos cosas”.

En el aula Carlos utilizaba una notebook que leía textos con una voz virtual y una vieja máquina que escribe en braille con seis teclas.

Las dificultades con las que se enfrentaba diariamente para avanzar en sus estudios, y especialmente para interactuar con los docentes de las materias prácticas como Matemáticas, llevaron a la dirección de la facultad a presentar un pedido de un nuevo equipamiento a la Legislatura.

Carlos explica que hasta ahora cursó con una notebook “que era muy vieja y lenta, y se me colgaba en medio de las clases, incluso en los parciales”.

La nueva computadora cuenta con el software Lambda -que se tuvo que comprar en Italia- que permite pasar a signografía matemática braille toda la signografía de la matemática tradicional. “Este programa es ideal para los cálculos matemáticos, sirve para copiar fórmulas, ecuaciones y ejercicios y que los profesores lo puedan ver y yo a la vez escucharlo. Es como un conversor que convierte el lenguaje matemático en texto audible”, describe Carlos.

Comenta que en este primer cuatrimestre del año ya cursó cuatro materias, “las estoy llevando muy bien, ahora me queda rendir los finales”. Dice que su objetivo es hacer en forma paralela el Profesorado de Ciencias Económicas y después algún posgrado en Economía. “Me gusta la contabilidad, siempre me llamó la atención, y más por el lado de la docencia”, expresa.

Recuerda que se inclinó por Economía después de una travesura que hizo en el Colegio Manuel Belgrano de Cipolletti, donde hizo el secundario. “Falté a un acto escolar, en realidad me rateé con otros compañeros. Yo era el abanderado y mi ausencia fue muy notoria. Por eso me castigaron y tuve que dar clases de apoyo de Contabilidad. A partir de eso me encantó la docencia”.

Gracias a esa travesura, Carlos descubrió su destino en las aulas universitarias y abandonó la idea de seguir Derecho.

La entrega de la notebook se realizó en el despacho del vicegobernador Rolando Figueroa, quien alentó al estudiante a proseguir sus estudios: “No aflojes porque realmente sos un ejemplo para todos los neuquinos”.

Carlos destaca su charla con el vicegobernador: “Me contó su experiencia como contador y me instó a estudiar un posgrado o alguna especialización en Economía”.

Objetivo: El joven quiere realizar el Profesorado en Ciencias Económicas.

“La universidad pública me fue más accesible”

Carlos Tapia reconoció que siempre se consideró bueno para los estudios y que cuando decidió ingresar a la Universidad Nacional del Comahue, muchas personas le dijeron que no iba a poder cursar con normalidad. “Los comentarios negativos nunca los tomé en cuenta, en mi caso no influyeron para nada”, señaló a LM Neuquén.

Además, contó que le recomendaban que estudiara en una universidad privada porque de esa manera le iba a ser más accesible teniendo en cuenta su discapacidad. “Yo aposté por la universidad pública y no me arrepiento para nada de la elección porque me resultó muy accesible en todo sentido, mucho más de lo que esperaba”.

Un excelente alumno con gran capacidad

Mariela Martínez. Vicedecana Fac. Economía de la UNCo y profesora de Matemática II

En la Facultad de Economía y Administración se han diseñado y dictado talleres a los docentes para que puedan ayudar y orientar a Carlos Tapia en sus estudios y se ha elaborado material especial accesible para el estudiante.

Hay que señalar que como alumno, Carlos es excelente, estudia muchísimo y es admirable cómo tiene desarrollada la memoria. Carlos comprende de manera muy rápida cualquier problema matemático que se le presenta. Resulta difícil pensar que personas con una discapacidad como la de Carlos se decidan por estudiar una carrera como Economía. Cuando ingresó a la facultad no venía con una buena base de matemática, pero en forma inmediata se adaptó, logró estar a la par de sus compañeros; logró promocionar la materia, transitar los mismos temas que el resto de sus compañeros.