Un puma le mató a sus 80 chivas y acabó con sus 13 años de trabajo

Gracias a esa última adquisición, habían conseguido llegar a tener 80 hembras, todas preñadas, y prontas a dar a luz. Teniendo en cuenta la gran cantidad de animales, alimentarlos demanda de una importante cantidad de dinero, por lo que él particularmente optaba por intercalar entre alimentarlos con forraje y luego dejarlos en libertad para que buscaran pasto fresco.

Embed

Dado las primeras nevadas, Carlos dejó encerrado a su ganado durante casi 20 días. Cuando las tormentas de nieve dieron tregua, el pasado viernes, el hombre decidió liberar a sus animales para que se alimentaran de la naturaleza, pero quedaron atrapadas en medio del último temporal.

“Cuando las chivas salieron, la nieve había bajado, pero volvió a nevar. Había lugares en los que la nieve tenía un metro de altura. Debido a esto, por nuestra seguridad, le dije al puestero que saldríamos a buscarlas cuando parara la tormenta, pero recién las encontramos el martes”, contó.

Desesperado, Carlos pidió ayuda a Defensa Civil y los vecinos de la comunidad, quienes no dudaron en darle una mano. Sin embargo, recién pudo dar con sus animales en las últimas horas, y de la peor manera: un puma acabo por completo con todo su ganado.

“Primero encontré a cinco de las chivas muertas, y después, recorriendo con unos vecinos, dimos con el resto de los animales. Como la nieve estaba tan alta, se escondieron en una zona de barda, en medio de unas piedras. Aparentemente (por el tipo de daño que presentaban las chivas) un puma las encontró y las mató”, agregó y siguió diciendo, completamente angustiado por la situación: “Esto es parte de nuestra cultura. Es lo que conocemos. Los jóvenes en la comunidad no tienen trabajo. O Crían animales o se van de la comunidad. Pero yo no quiero abandonar y perder todo”. Y no es para menos: una chiva para crianza, actualmente cuesta unos $4500, por lo que necesita más de $360.000, para recuperar su ganado.

-> Dos graves problemas

En medio de su enorme dolor, Carlos expresó que esta situación podría haberse evitado, si no fuera por dos factores. Por un lado, él señala que los pumas se han visto obligados a salir a buscar alimento fuera de su habitad natural, a raíz de la caza de liebre, lo cual se ha masificado en los últimos años; y por el otro, la falta de una ayuda estatal para comprar alimentos.

“Desde el 2004/2005, se ha comenzado a cazar la liebre, y dado que de eso se alimenta el puma, al no tener alimento se ha movido. Yo mismo no creía que podía haber pumas en la región, pero hoy puedo decir que es real”, manifestó y continuó: “El puma es muy dañino. Mata, come un poco y lo deja, y sigue matando”.

En tanto, Carlos también argumento sobre el otro punto. “El forraje y el pasto son caros. Y al no tener otra forma de alimentarlos, tenés que dejarlos salir al campo para que buscan su propio alimento. Para mí desde el gobierno nos tendrían que dar una mano en eso. Si yo hubiese tenido comida para mis animales, no las hubiese sacado; pero en el invierno se hace muy difícil eso. No es fácil vivir en esta zona, y muchos no lo saben”.

-> Nada regalado

“Me prohibí de muchas por invertir en esto. Era el trabajo de toda mi vida”, aseguró Carlos, convencido de que con las actuales condiciones económicas, jamás podrá recuperar ese capital.

Sin embargo, tiene la esperanza de que su historia llegue a oídos de alguien que pueda darle una mano. “Yo no quiero que me regalen nada, pero si que me den una mano porque para mi es imposible hacerle frente a esto. Hasta estoy dispuesto a devolver todo lo que me presten si me dan tiempo a juntar el dinero”, explicó.