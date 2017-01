Un ¿rehén? de Ideas

El futuro de Marcelo Tinelli en Ideas del sur aún es incierto y continuará de esa manera hasta que, recién a mediados de enero, se reúna con Fabián de Sousa (accionista del Grupo Indalo).

Si bien se especuló con que la reunión se llevaría a cabo la semana pasada -incentivada por la ola de despidos en la ex productora del Cabezón-, no ocurrió dado que el conductor y el empresario optaron por no interrumpir sus vacaciones.

“No hubo ninguna charla con De Sousa hasta el momento ni la habrá por los próximos días”, aseguran desde Indalo y el entorno del creador de Showmatch.

Sin embargo, en distintos medios surgió una serie de trascendidos que explican que Tinelli estaría dispuesto a hacer televisión (Es rehén de Ideas dado que tiene contrato de exclusividad hasta 2023 con la productora y si se niega a realizar su ciclo, deberá pagarle al Grupo Indalo alrededor de 50 millones de pesos) y que el encuentro con De Sousa tendría como principal objetivo el delineamiento de la temporada 28 del programa.

De esta forma, se sentarán para determinar el formato, la frecuencia de emisión, costos, etc. y, una vez cerrado, presentarán un presupuesto a El Trece, que es el medio que debatirá si acepta o no la propuesta. En caso de ser rechazada, Ideas deberá afilar el lápiz y acomodarse a la plata que ofrezca el canal, por lo que no descartan llevar adelante el ciclo con un plantel reducido.

En primera instancia, se cree que seguirá manteniendo el formato del “Bailando” -pese a que el conductor quería agregar algunos otros segmentos- y saldría desde los estudios de El Trece (el edificio de Ideas será ocupado por C5N).

Además, también tratarán el tema de los 27 despedidos -pertenecientes al círculo íntimo del Cabezón-, que por el momento en su mayoría serán recontratados por el mismo Tinelli para diferentes subproductos (algunos aseguran que el dinero para el pago de sus sueldos no saldrá específicamente del bolsillo del conductor).

¿Ideas sólo da pérdidas?

Según publicó el portal Exitoina.com, el entorno del empresario De Sousa reveló que Ideas del Sur “es una de las unidades de negocios de medios que más deuda le genera al grupo”. Por este motivo (y la supuesta falta de pauta oficial), la cifra en rojo ronda los $10 millones de pesos mensuales, es decir, $120 millones al año.

Desde el lado de Marcelo Tinelli desmienten que esto sea cierto, ya que Showmatch es un producto rentable. “Por algo El Trece continúa apostando al ‘Bailando’”, sostuvieron.

Con tranquilidad, desde Punta

Por el momento, el conductor disfruta de unas paradisíacas vacaciones en Punta del Este junto a toda su familia. Tan relajado está que ya no utiliza su Twitter para hacer referencia a los despidos en Ideas.