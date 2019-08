Un youtuber se mató al no abrir el paracaídas

El fallecido y un amigo se subieron a la torre de una cementera privada, a unos 50 metros del suelo, allí el youtuber se arrojó al vacío, pero el paracaídas no se abrió y entonces murió en el acto. Al parecer, según las primeras investigaciones, el paracaídas iba mal colocado y, por eso, se abrió parcialmente y no cumplió la función que debía. Fuentes consultadas por Europa Press explicaron que este tipo de actividad se denomina salto base y consiste en lanzarse al vacío con paracaídas desde puntos elevados, pero no desde tanta altura como suele ocurrir cuando se lanzan desde las avionetas.