Una administrativa denunció a su jefe por maltrato laboral

NEUQUÉN

Una mujer que desempeña tareas administrativas en la Dirección General de Exploración y Explotación denunció en Comisaría Primera a su jefe, Darío Estrella, por hostigamiento y maltrato laboral.

“Él me contrató de un día para el otro y pasaron 500 cosas, desde insultos hasta refregarme que comía gracias a él; un día le dije: Darío, echame”, describió Lucía en declaraciones a LU5, a lo que el jefe le respondió: “Salí de acá, pelotuda”.

Esta situación explotó el jueves pasado luego de una discusión entre Estrella y Lucía “porque un superior de él le había dicho que dejara de decir malas palabras”, contó la mujer.

“En ese momento, le dije que yo en esas condiciones no trabajaba más, que yo era empleada del Estado y nunca le había faltado el respeto, y me fui. Lloré todo el día, se me endureció la mandíbula”, recordó Lucía.

La mujer señaló que tiene audios y videos filmados sobre todas las constantes situaciones de maltrato que ha tenido que enfrentar. “Insultos como mogólica, pelotuda, tarada, me tiraba los papeles que le llevaba para firmar, me decía que comía gracias a él, atacaba mi aspecto físico: ‘¡ese pantalón te pusiste!’ o ‘¡mirá cómo tenés el pelo!’. Así eran todos los días”, describió su calvario.