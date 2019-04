Una cirujana plástica, acusada por sus pacientes

La víctima luego se sometió a una segunda operación “correctiva” en un armario que había improvisado en su propia casa, donde la doctora le afirmó que no se preocupara, que todo “iba salir bien” y que ya no podía trabajar en la clínica por cuestiones “ajenas a su persona”. Sin embargo, su ex jefe en la clínica de Krasnodar dijo que Gorbunova había sido suspendida y posteriormente expulsada por las constantes quejas que recibían de sus clientes.

El Comité de Investigación ruso confirmó que está investigando a la mujer y que ya cuenta con el material gráfico de todas las acusaciones.