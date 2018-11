Una gran compañía para los abuelitos

¡Un 36% menos!: entre siete y ocho de cada 10 abuelos que tienen mascotas sufren menos la soledad.

Si bien el impacto es positivo en general, el sentimiento de apego que las mujeres tienen con sus mascotas es mayor al de los hombres. Científicos del Hospital General de Massachusetts analizaron las diferencias en las estructuras cerebrales que se activan cuando las mujeres ven imágenes de sus hijos y de sus propios perros, y el sentimiento que se presenta al pensar en su hijo es similar al que se registra cuando piensan en sus compañeros de cuatro patas.

Los beneficios también están en los aspectos físicos, porque el adulto mayor está obligado a sacar a pasear a su perro: “Es una actividad que los favorece y les permite llevar una vida más activa. Este tipo de tareas los ayudan a evitar el sedentarismo y reforzar el vínculo con sus mascotas”, explicó Tamara Cursach, de Vitalcan.

Si son animales adultos, mejor. Por sergio Gómez (veterinario)

Antes de elegir una mascota hay que tener en cuenta varias cosas, como el tamaño del lugar donde va a estar y si tiene patio, la disponibilidad de tiempo para dedicarle, si hay otras mascotas o niños en la casa y la finalidad que va a tener el animal (si va a ser de compañía o para seguridad). En el caso de la gente grande, siempre es preferible optar por un gato o perro adulto (mayor a los dos años), porque son más tranquilos, que no sea muy grande de tamaño para poder manejarlo mejor y preferentemente ya castrado. El gato es una excelente opción para quienes viven en lugares chicos porque se adaptan mejor a la falta de espacio, y también para quienes no tienen mucho tiempo porque no requieren más que agua, comida y un rato de juego durante el día. Si hay niños, un perro cachorro es una buena alternativa (labrador, golden y pug, las razas más recomendadas).