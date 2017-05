Una histórica banda vuelve a la Argentina para tocar en octubre

La banda irlandesa está acompañada por Noel Gallagher's High Flying Birds, quien también llegaría a Argentina. "Va a ser un placer y un honor hacer mi parte en lo que sigue siendo el mayor espectáculo del mundo", expresó el ex Oasis.

Un álbum emblemático

The Joshua Tree es el nombre del quinto álbum de estudio de la banda rock irlandesaU2. Fue lanzado al mercado por la compañía discográfica Island Records el 9 de marzo de 1987.

La ingeniería y la producción fueron del reconocido y genial Brian Eno y Daniel Lanois. Es uno de los mejores y más exitosos discos de la banda, e incluye temas tan famosos como With Or Without You o Where The Streets Have No Name.

En 2003 fue colocado en el número 26 en la Lista de Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.

Se convirtió rápidamente en un éxito de ventas mundial, alcanzando actualmente las 28 millones de copias, y proseguido de una igualmente exitosa gira por todo el mundo. El lugar donde sacaron el nombre y se tomaron parte de las fotos del álbum es el Parque nacional de Árboles de Josué. La foto del que acabaría siendo icónico árbol de Josué de la contraportada y otras fueron tomadas en los alrededores del Parque nacional del Valle de la Muerte.

