Una isla: sólo Neuquén logró producir más gas

La contracara está dada por la producción petrolera, que presentó signos de debilitamiento, según los datos correspondientes a los tres primeros meses del año, que fueron registrados por el Ministerio de Energía de la Nación. A nivel país, la producción de petróleo cayó en el primer trimestre un 7%, lo equivale a dos puntos más de retroceso que en la cuenca neuquina.

La caída de la producción de crudo no toca el fondo en el país.

El gas como bandera

El gas es la carta de triunfo neuquina gracias a la renovación del plan de subsidios para garantizar un precio sostén a las empresas que lo producen. Se fijó en u$s 7,50 por millón de BTU (MMBTU) el precio mínimo para el año 2018, en un esquema decreciente con recortes sucesivos de u$s 0,50 por año hasta llegar a u$s 6,00/MMBTU en 2021. Se estima que con la bajada al terreno de las inversiones anunciadas para la explotación de áreas en Vaca Muerta, el desempeño productivo en materia de gas crezca en los próximos meses a un ritmo aún más acelerado que el presentado en los tres primeros meses del año.

Por ahora, Neuquén presentó buenos resultados en materia de producción de gas, considerando los datos de los tres primeros meses, en los cuales nunca dejó de incrementar la cantidad extraída respecto del mismo periodo de 2016. De todos modos, en marzo se notó el menor crecimiento interanual del periodo considerado, con un incremento de producción del 1%, contra el 3% de febrero y el 6% de enero. Con esos porcentajes en cada mes, se redondeó un tres por ciento de incremento interanual para el primer trimestre.

El resto de las cuencas presentan resultados negativos con caídas que van desde el -9% en la Cuenca Noroeste hasta un -5% en la Cuenca del Golfo de San Jorge. Por su parte, la cuenca Austral sostiene su producción de gas gracias a la entrada en producción de los pozos offshore del consorcio de Total, PAE y Wintershall.

19%

fue el nivel de caída de la actividad petrolera en el primer trimestre de este año con respecto a los primeros tres meses de 2016. En el mismo período, la producción de gas disminuyó un 1% y la de petróleo tuvo una caída del 7% en el país. Adicionalmente las refinerías produjeron un 4% menos durante el trimestre. De la información publicada por el Ministerio de Energía y Minería, se observa una caída del 19% en la cantidad de pozos terminados comparando el primer trimestre de este año con el de 2016.

El petróleo no remonta

Distinto es el panorama para la producción petrolera en la cuenca Neuquina. Según datos oficiales, en los tres primeros meses de 2017 se cayó 5% la extracción de crudo respecto al mismo lapso del año anterior. Se llegó a esa merma trimestral debido a las sucesivas caídas de producción registradas en enero, del 4%, febrero, del 9%, y marzo, del 4%.

La merma en la extracción de petróleo no tiene freno. La principal causa es el precio global del crudo al que el plan nacional hidrocarburífero delineado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quiere llevar los valores locales del producto. En ese plan, los precios del petróleo en boca de pozo en el país se fueron depreciando mes a mes. Y la tendencia continuará porque aún con estas bajas persiste por encima del fijado por los mercados internacionales.

Los datos a nivel país para la producción de crudo son tan desalentadores como los que ostenta Neuquén. Las dos principales cuencas que representan cerca del 90% de la producción, Golfo de San Jorge y Cuenca Neuquina redondearon una caída de producción de petróleo del 7% en el primer trimestre.

Abril negro

En abril, la caída de la producción nacional de petróleo fue más pronunciada que en los meses previos, llegando al 12,5%. Hubo para esto dos agravantes: las huelgas en la cuenca neuquina propiciadas y el desastre de la inundación en Comodoro Rivadavia.

La producción de refinados a la baja

En el primer trimestre se registró una caída del -4% del volumen de productos refinados en el país, a pesar de las importaciones de crudo liviano llevadas a cabo por las principales refinerías del país durante el 2016, reportó el Centro de Estudios de Servicios Públicos y Privados (CESPUP) sobre la base de datos oficiales del Ministerio de Energía. Al realizar el análisis por los principales productos refinados, que reflejan la caída del -4% que mencionamos anteriormente, vemos un comportamiento disímil en los volúmenes producidos dependiendo del producto.

El asfalto presenta un incremento del 91%. Y se incrementó la producción de combustibles premium, el gasoil grado 3 (ultra), con un 126%, la nafta grado 3 (ultra), con 13%, y el aerokerosene para aviación, con un 8%.

A la par, cayó la producción del gasoil grado 2, asociado a la actividad económica y que representa el 80% de las ventas de este combustible.