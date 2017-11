Según denunció la mamá en declaraciones a LU5, su beba a los tres meses le detectaron en el hospital Heller que tenía presión pulmonar alta, cuando fue a atenderse porque tenía bronquiolitis.

"Nunca supieron por qué tenía presión pulmonar alta. Le agarró neumonía hospitalaria y cayó el 9 de septiembre a terapia intermedia del Hospital Regional. Luego la pasaron a terapia intensiva y permaneció entubada 22 días. Le tenían que hacer una tomografía para ver qué era lo que tenía. Y había que hacerle un estudio de hemodinamia en el Garrahan", relató Paola.

"La ambulancia del SIEN se quedó sin oxigeno", relató Paola.

Dijo que en vez de salir por la mañana de ese 10 de octubre, salieron a las 15 con el traslado de una ambulancia del SIEN desde el hospital Castro Rendón al aeropuerto para hacer el vuelo sanitario.

"La ambulancia se iba quedando sin oxigeno. Yo con el bebé, cuando llegamos al aeropuerto, entramos por atrás, cuando subimos los bolsos, mi nena se empieza a descompensar en la ambulancia, se ve que le faltaba oxígeno, piden oxígeno y cierran las puertas de la ambulancia. Pasó una hora. No apareció ninguna ambulancia y empezaron a pedirle al aeropuerto", contó la mamá.

A la hora deciden regresar al hospital y abortar el vuelo. Contó que tanto ella como el marido se empezaron a inquietar. "Para mí se les murió ahí e hicieron todo ese circo. Volvimos al hospital pero la médica del SIEN no quiso entrar a la guardia y quiso ir directamente al segundo piso del hospital" señaló.

La mamá quiere investigar por qué murió su hija. "No le hicieron autopsia. Retiré la historia clínica de Daiara no dice que salió del hospital, no dice que la nena se descompensó yendo al aeropuerto. La médica del SIEN me dice vamos a volver porque la nena es un paciente grave por qué la mandaron para allá, entones, por qué no cortaron la ruta, la ambulancia tenía que ir a los bocinazos.", agregó la mujer con todas las dudas a cuestas que ya está en manos de abogados.