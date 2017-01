Embed

Para evitar aplastar a un conductor que se mandó a sobrepasar en una curva cerrada, un camionero maniobró de manera brusca y el camión, cargado con placas de yeso, terminó volcando sobre la banquina. De milagro no hubo heridos de gravedad ni víctimas fatales.

El accidente se registró sobre la Ruta nacional 40, en el empalme con Ruta 234, cerca de Junín de los Andes. El camión, cargado con placas de yeso tipo durlock y OSB, se dirigía a Bariloche, con destino final Esquel.

Llegando al empalme de las rutas, una Ford Sprinter (tipo trafic) ocupada por una pareja, se lanzó en un peligroso sobrepaso que obligó al camionero a tirar el camión para la banquina para no chocar al otro vehículo.

"Salgo del puente, voy destino a Bariloche, me pasa en doble fila y me encierra en la curva, una curva de 90º. Y yo para no matarlo a él y a la señora, tiró el camión... y venía alto, cerca de 3.90 metros", dijo el camionero.

De milagro, el camión no embistió a la Sprinter. Pero el pesado rodado terminó volcando sobre la banquina y desparramó toda la carga en el piso.

"Me pasó en doble línea amarilla, y hasta me saludó. Y después me encerró, porque la curva era muy cerrada", agregó el camionero.

Como resultado del accidente, además de los daños materiales en el camión y la carga, el camionero terminó con algunos golpes menores en la zona cervical. " Me arruinó el año de trabajo", explicó indignado el chofer del camión.

Se hicieron presentes en el lugar del accidente personal de la ambulancia, Policía y Bomberos Voluntarios de Junín de los andes.