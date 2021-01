"Alrededor de la 1 fuimos convocados por los vecinos, que hablaban de un disturbio entre zíngaros y detonaciones de arma de fuego. Cuando llegamos al lugar, la pelea ya había finalizado y los involucrados ya no estaban presentes por lo que se entrevistó a sus esposas. Lo que se supo es que hubo una discusión en la vía pública y aparentemente uno de ellos estaba alcoholizado . Los ruidos provocaron que los vecinos se despertaran y se acercaran", confió.

Fue así que los vecinos aledaños se convocaron en repudio, manifestando a los efectivos que acudieron diversas actitudes de las familias sindicadas que han llevado al cansancio general; autos manejados a gran velocidad por la barriada, a veces en manos de adolescentes, vehículos mal estacionados, peleas entre las familias y hasta detonaciones de arma de fuego frecuentes, según indicó Román.

Por este motivo, los vecinos se rehusaban a retirarse hasta que los uniformados "echaran" a las familias conflictivas del barrio.

"Estuvimos hasta las 4 conversando e intentando explicarles que no se podía hacer lo que pedían. Incluso se hizo presente el presidente de la comisión vecinal para ayudar a calmar la situación y destrabar el conflicto", admitió el efectivo.

Tras las largas horas de debate y habiendo finalizado las diligencias en el lugar, el personal policial finalmente se retiró. En este sentido, Román indicó que no se pudieron constatar las detonaciones de arma de fuego que denunciaron los vecinos esa noche, dado que no se encontraron vainas en el suelo ni orificios de impacto en las viviendas. Tampoco hubo demorados y luego de la intervención no se registraron nuevos incidentes.