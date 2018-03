Una realidad (virtual) que distrae y reduce los dolores

Los médicos de la Clínica Valenciennes, de Francia, creían haber llegado lejos al encontrar una manera de que sus niños pacientes no sufrieran el camino a la sala de operaciones: en vez de la fría camilla, lo pequeños se trasladaban en autitos eléctricos que hacían del camino a la cirugía un momento más ameno. Pero en el Hospital de Niños Lucile Packard, en Stanford (EE.UU.) fueron más allá y se aliaron a la tecnología de realidad virtual en el caso de un nene que se había fracturado un brazo. El chico sentía tanto dolor que se pensó en sedarlo para que no sufriera hasta que a alguien se le ocurrió que con los anteojos de realidad virtual podrían distraerlo lo suficiente como para alejarlo mentalmente del dolor. Y no hubo necesidad de sedación. Tanto que cuando el médico entraba a la habitación, el pequeño se sumergía en sus anteojos y en sus aventuras y se relajaba en el momento de la revisión.