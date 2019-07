Una Superliga nada súper

Cuando la Copa Libertadores decidió cambiar su formato para ser un torneo anual y no de un semestre, hace dos años, la Superliga quedó a trasmano, con su calendario adaptado a Europa y no a Sudamérica, como sí le ocurre, por ejemplo, a Brasil. Cierto es que antes los equipos que peleaban los dos frentes podían llegar a las etapas decisivas teniendo que elegir para cuidar piernas y soldados. Y que era casi imposible hacer doblete por ese margen que se estrechaba cuando más valían los triunfos, al final de cada temporada. Pero no era común ver un arranque como el de este finde, que le saca atención al torneo nuestro ya desde el inicio, con los dirigentes, técnicos, jugadores e hinchas poniendo la pasión en otro lado.