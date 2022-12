Lo demostraron los soldados británicos y alemanes aquel 24 de diciembre de 1914 durante los inicios de la Primera Guerra Mundial. Si bien aquel no fue un acuerdo tácito, empezó con señales de paz. Los alemanes improvisaron arbolitos iluminados sobre las trincheras y comenzaron a cantar villancico; los aliados se unieron. Luego se escucharon las promesas de ambos bandos: “Tú no disparar, nosotros no disparar”. A las pocas horas comenzaría lo que quedó en la historia como “La tregua de Navidad”.