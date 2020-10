UNCo: estudiantes con previas podrán cursar pero no rendir finales

"La primera etapa era pasar a la virtualidad, la segunda era de ver cómo se evaluaba, cómo se tomaban los finales, y esta tercera etapa que es la de ver cómo se toma el ingreso. Lo que se hace en noviembre, al igual que años precedentes, es una preinscripción”, explicó López, quien advirtió que el peor escenario es que en el 2021 las clases sigan siendo virtuales.

Todos aquellos que manifiesten su interés en transitar una carrera universitaria en la UNco podrán hacerlo de forma virtual. La UNCo tiene 17 unidades académicas, en 10 sedes, con una oferta de 78 carreras de grado y posgrado de diferentes disciplinas.

La Secretaria Académica señaló que cuentan con una reglamentación que establece que los alumnos secundarios tienen tiempo hasta el 31 de agosto de presentar su título secundario, en caso que tengan previas. “En el 2020, con el tema de la pandemia, se ha prorrogado hasta el 31 de octubre, cosa que tampoco vamos a poder cumplir”, aclaró.

Dijo que lo que resolvieron la semana pasada es “permitir que continúen cursando asignaturas de los primeros años, aunque no van a poder rendir finales, mientras regularizan su situación”.

La idea es facilitar el ingreso de los estudiantes al tiempo que están trabajando articuladamente con los consejos de educación, tanto de Neuquén como de Río Negro. "Queremos avanzar en una nivelación, que si bien las unidades académicas la hacían todos los años, ahora va a ser más introduciendo los contenidos e indicando específicamente qué necesitan las chicas y los chicos para transitar la carrera que hayan elegido", detalló.

La docente indicó que el objtivo de a universidad son los ingresantes. “Nuestra idea siempre es ser flexibles en esta situación. Estamos todos atravesados por esta situación de tanta incertidumbre y, claro que nos afecta, tenemos cerca gente contagiada o lo estamos nosotros mismos”, añadió.

López estimó que continuarán con el dictado de clases virtuales y que el año próximo evaluarán, protocolo mediante, poder desarrollar prácticas específicas de laboratorios y de trabajos de campo. “Esperemos que para mediados del 2021 tengamos un horizonte mejor”, agregó.

En cuento a los estudiantes que tienen una previa, les quedará pendiente hasta el año que viene, mientras los consejos de educación resuelven cómo pueden rendirla.

Serán inscriptos condicionales, pasará a ser un inscripto con legajo una vez que regularice y así pasará a tener la posibilidad de rendir finales. “Todo el que se puede inscribir, que tiene un certificado de título en trámite, que dice si tiene previas, es inscripto condicional. La idea ahora es permitir que los niveles medios puedan completar las previas y en cuanto empiezan a recibir el certificado de título final, lo presenten y pasen a ser inscriptos en la universidad”, subrayó López.

Dijo que permanecerán y entrarán en la misma situación que los inscriptos 2021, quedarán a la espera hasta que se regularice la toma de exámenes previos. “No se cae nadie hasta que se regularice esa situación. Los chicos no tienen la culpa, nosotros tampoco y no es la idea perjudicar a nadie. Vamos a sostenerlo hasta que se pueda regularizar la toma de exámenes previos”, aseguró la docente.