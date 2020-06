UNCo: hasta 2021 no se dictarán clases presenciales

"Vamos a tener un período de completación en agosto para el primer cuatrimestre, para las materias que comenzaron tarde por lo que pasó, y les avisamos a los docentes y a la comunidad que vamos a seguir con un dictado virtual del segundo cuatrimestre", detalló.

Señaló que el principal obstáculo para regresar a las aulas "es el transporte público interurbano, porque la universidad está en 17 sedes de dos provincias y muchos estudiantes y algunos docentes no tienen otra manera de asistir a clases".

Aclaró que, si la pandemia cediera, "la vuelta tampoco sería tan sencilla, porque hay que distribuir las aulas y hay un protocolo de distanciamiento de tres metros, que permite un 30 por ciento de ocupación, de modo que no es posible que suceda este año". Agregó que solo ven viable la presencialidad "para algunas actividades específicas de laboratorio y trabajos de campo, siempre que el protocolo de cada localidad lo habilite".

Anticipó que el segundo cuatrimestre arrancará el 1° de septiembre y concluirá el 15 de diciembre, en tanto que las mesas de fin de año se postergarán para el 2021. Añadió que habrá un segundo "período de completación en febrero para los cursados pendientes de este año". En cuanto a los exámenes, se podrán rendir desde julio de forma virtual, si hay acuerdo del titular de cada cátedra.

La continuidad de las clases virtuales se hizo pública a través de un video que elaboraron periodistas y estudiantes de la cátedra Práctica Integral de Televisión. En diálogo con LM Neuquén, López ratificó el anuncio y enfatizó que la decisión tiene que ver "con no poner en riesgo a los alumnos".

Reconoció que varios profesores no están dando clases virtuales porque no pueden o no están de acuerdo, y explicó que las actas de esas materias quedarán abiertas, sin que los alumnos pierdan la regularidad. Vaticinó que, en 2021, "probablemente el primer cuatrimestre empiece más tarde, para cerrar los cursados que van quedando pendientes".

Remarcó que, pese a los contratiempos, "un 65% de las asignaturas se están dictando en modalidad virtual".

-> Abandono en la cuarentena: dos de cada tres ingresantes ya dejaron de cursar

Por la suspensión de las clases presenciales, dos de cada tres ingresantes de la UNCo dejaron de cursar. La secretaria académica, Lidia López, explicó que llegaron a esa conclusión tras cruzar los datos de los preinscriptos con la cantidad de alumnos que están participando de la plataforma de educación a distancia PEDCO.

"Hemos tenido un desgranamiento o abandono muy importante en primer año, porque habíamos tenido un pico de preingreso, de chicos que se interesaban, pero, empezada esta situación de virtualidad, ha quedado un 30 por ciento", informó. Precisó que el cálculo se hizo con datos de las carreras más masivas, como Enfermería, Medicina y Psicología.

Recordó que, "en general, la universidad tiene un desgranamiento de entre el 50 y 60 por ciento durante el primer año, y esta vez es bastante mayor". Aclaró que, entre los alumnos de los últimos años, la virtualidad no tuvo tanta incidencia "porque hay un mayor manejo de las herramientas".

