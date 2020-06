UNCo: estudiantes se movilizaron por la falta de pago de becas

“Hace dos semanas nos manifestamos en el rectorado. Hablamos con la secretaria de Bienestar Universitario y le pedimos respuesta sobre qué va a pasar con las becas. Le exigimos, como parte de la gestión del rector Gustavo Crisaffuli, un consejo superior para participar, que trate de aumentar los módulos de alimentos, que se pague el retroactivo de las becas”, enumeró Gallardo en declaraciones a LU5.

En cuanto a los reparos académicos, la dirigente universitaria planteó los trabajos prácticos y los parciales no sean eliminatorios, que las asistencias no sean obligatorias porque quedaron afuera de las cursadas porque no pudieron darla ante esta eventualidad.

protesta fuc

“Nos vamos a manifestar en el monumento. Estamos cansados de que la universidad no sale a dar respuestas. En una entrevista la secretaria Lidia López dijo que los estudiantes participan de las clases virtuales y eso es mentira”, aseguró Gallardo.

Según señaló, “la encuesta fue muy poco representativa, se les hizo a pocos estudiantes de cada carrera. Siendo que cada carrera tiene más de 2000 estudiantes y en una cátedra si participan 10 chicos es un montón”.

E indicó: “Ella dijo anteriormente que más del 60% de los estudiantes habían abandonado y ahora dice que más del 65% participan de clases virtuales. Los números de por sí no cierran.”

La dirigente manifestó su preocupación dado que “están a punto de cerrar cuatrimestre y quedaron pocos estudiantes adentro. Entre 50 y 70 estudiantes que se quedaron por la beca, la gran mayoría se fue a su lugar de origen”.

Dijo que "algunas facultades ya decretaron que las clases van a seguir siendo virtuales hasta diciembre y que no habrá presencialidad".

LEÉ MÁS:

Estudiantes de la UNCo protestan por problemas de becas y clases a distancia

UNCo: 200 estudiantes piden el pago de las becas de fotocopiadora