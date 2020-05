UNCo: 200 estudiantes piden el pago de las becas de fotocopiadora

La presidenta de la FUC, Micaela Gallardo, manifestó a LMN su preocupación ya que son alrededor de 200 beneficiarios de la UNCo, entre las sedes de Neuquén y Río Negro, que no percibieron ese ingreso desde marzo. "Hay muchos compañeros que con ese dinero compran la comida y, como no lo están recibiendo, están verdaderamente mal", aseguró.

La estudiante universitaria detalló que el pedido lo vienen realizando desde el inicio de la cuarentena obligatoria, tanto al área de Bienestar Estudiantil, a cargo de Marcela Debener, como al rector Gustavo Crisafulli. "Mandamos una nota el 20 de marzo y no nos respondieron. Lo planteamos el 10 de abril en el Comité de Emergencia de la Universidad, después el 16 de abril, el 5 de mayo mandamos una nota al rector y nuevamente lo planteamos en el Comité", relató Gallardo e indicó que no recibieron "ninguna respuesta".

En tanto, consultada por LMN, la secretaria de Bienestar de la UNCo, Marcela Debener, confirmó que realizarían el pago de las becas, aunque para los meses de junio y julio. "La intención es poder colaborar con el pago de ese monto para junio y julio. Estamos en el proceso de armado de los listados", aseguró, y dijo que no estarían contemplados los meses previos ya que "no sería retroactivo".

"Estoy trabajando en una propuesta para poder contemplar el contexto de pandemia y dar respuesta al reclamo estudiantil de las becas. En principio hay que construir el listado. Lo que estamos evaluando es que en ese listado el estudiante pueda acreditar actividad académica en la Universidad, por lo menos en el año 2019/2020 y desempeñe tareas en alguno de los servicios que brindan los centros de estudiantes", afirmó Debener.

Becas económicas de la UNCo

La FUC también reclamó por las becas de ayuda económica, que son brindadas exclusivamente por la UNCo, y aseguró que muchas fueron dadas de baja durante los últimos meses.

"A ellos se les pide el requisito de rendir finales, pero por la suspensión de mesas no pudieron rendir. Y esas becas dijeron que no se las iban a dar de baja porque no era culpa de ellos. Ahora se las dieron de baja igual y nos dijeron que no se las iban a pagar", aseguró Gallardo a LMN.

"Nos dijeron que no nos iban a pagar la beca y que nos conformemos con lo que había, que eran los módulos de alimentos que se entregaron en abril y no se entregaron nunca más. Supuestamente se iban a entregar la semana que viene", planteó la dirigente estudiantil.

Consultada sobre este tema, Debener dijo a LMN que los módulos alimentarios se entregaron "a los residentes, a los que están en los planes alimentarios y a estudiantes de fotocopiadoras", y que las bajas de las becas fueron a estudiantes que "las habían solicitado".

"Se hizo un listado, se contemplaron los casos y se están pagando a todos. Contemplamos la situación de los alumnos que faltándoles una mesa podían acreditar. Las que se tenían que dar de baja porque los estudiantes ya habían solicitado las bajas, se dieron las bajas. En general, se presenta por pedidos o porque sabemos que abandonaron las carreras", aseguró la funcionaria.

