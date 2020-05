El pasado 21 de mayo, consultada sobre este tema, la secretaria de Bienestar Estudiantil, Marcela Debener, dijo a LMN que las bajas de las becas fueron a estudiantes que "las habían solicitado", hecho que fue negado por la representante estudiantil.

"Hay un montón de estudiantes que nos preguntan porqué los dieron de baja. No pudieron rendir finales porque las mesas de marzo y abril son las que se suspendieron. No pudieron rendir, por eso los dieron de baja, no porque ellos lo hayan pedido, es imposible. Nunca un estudiante pide dar de baja una beca, es muy raro", afirmó Gallardo en contacto con LMN.

"Ante la falta de respuesta por parte de la Universidad convocamos a los estudiantes para hacer carteles y pegarlos en todos lados. Queremos que nos den respuestas sobre adónde están destinando la plata, porque hay compañeros que no están recibiendo las becas. Estamos viviendo una pandemia donde todos necesitamos que nos ayuden económicamente", agregó Gallardo.

Otro de los reclamos fuertes tiene que ver con la modalidad de clases virtuales ya que aseguran que no todo el estudiantado cuenta con los elementos técnicos para mantener las cursadas con normalidad, al tiempo que la plataforma virtual Pedco "se satura".

"Venimos presentando notas para pedir que los parciales no sean eliminatorios, que las instancias de recuperatorio sean cuando volvamos a la modalidad presencial. Además, hay cátedras que toman asistencia y, si no tenés asistencia, automáticamente te dan de baja de la materia. Todo eso es lo que lleva a la deserción", puntualizó la joven.

También aseguró que "la gran mayoría no tiene computadora" y, respecto a la plataforma digital que usa la UNCo, afirmó: "Usamos Pedco y como la usamos todos, se satura y no podemos entrar. Perdemos días de clases y nadie nos da respuestas para que se pueda resolver".

