Usar ropa interior ajustada afecta la calidad del semen

El equipo liderado por la científica Lidia Mínguez-Alarcón también encontró que los varones que no utilizan calzoncillos tipo bóxer tenían niveles más bajos de la hormona folículoestimulante (FSH), que estimula la producción de esperma. Los investigadores aseguraron que estos hallazgos “sugieren que la FSH se pone en marcha cuando necesita compensar el daño testicular por el aumento de las temperaturas escrotales y la concentración de espermatozoides”.

Mínguez-Alarcón y sus colegas seleccionaron a hombres de parejas que buscaban tratamiento de fertilidad en el Hospital General de Massachusetts entre 2000 y 2017. Los hombres tenían entre 18 y 56 años, un índice de masa corporal (IMC) promedio y no habían tenido vasectomías. Cada uno de ellos proporcionó una muestra de semen y una de sangre el mismo día y respondieron un cuestionario que preguntaba sobre el estilo de ropa interior que usaron con mayor frecuencia en los tres meses anteriores: boxers, jinetes (hasta la mitad del muslo), slips, bikinis u otros. Entre los 656 hombres, el 53% informó que generalmente vestía calzoncillos más anchos.

Sueltos: Los que usaban ropa interior más suelta tenían más cantidad y mejor calidad de semen.

Aquellos que principalmente utilizaban ese tipo de ropa interior presentaron una proporción de espermatozoides un 25% mayor en su esperma; un 17% mayor en el número total de espermatozoides; el 33% más de esperma en una sola eyaculación; niveles más bajos, en un 14% de FSH que los hombres que generalmente no usaban bóxers. Estos resultados fueron elaborados después de ajustarlos a factores que pueden afectar las conclusiones, como el IMC, la actividad física, el tabaquismo y el año en que se tomó la muestra.

Daño: Puede causar un daño testicular por el aumento de la temperatura escrotal.

La mayor diferencia en la concentración de esperma se encontró entre los hombres que usan calzoncillos anchos más frecuentemente y los que usan regularmente calzoncillos más ajustados. “Pudimos encontrar un mecanismo compensatorio por el cual la producción disminuida de esperma relacionada con el tipo de ropa interior envía señales al hipotálamo para aumentar la secreción de gonadotropina, una hormona que actúa sobre los testículos y que se refleja en el aumento de los niveles de FSH”, señaló la científica.

No hubo, sin embargo, diferencias significativas en otras hormonas reproductivas ni daños en el ADN de los espermatozoides. No obstante, los autores del estudio reconocen que los resultados pueden no ser generalizables y sostienen que se necesita más investigación para confirmar estos resultados en otras poblaciones, pero es probable que esto se replique.

Desde probabilidades a posibilidades

Más allá de la contundencia de las conclusiones del estudio, hay atenuantes. “El análisis de la muestra seminal es el primer paso para diagnosticar infertilidad masculina. Sin embargo, no es algo definitivo. Se ha visto que hombres con baja calidad seminal han sido padres y hombres con muy buena calidad seminal no lo han logrado. Por lo que siempre hablamos de probabilidades: si tienes mala calidad seminal tienes menos posibilidades de ser papá, pero no es definitivo”, responde desde Estados Unidos la española Lidia Mínguez-Alarcón, autora principal del trabajo.