Vaca Muerta con baja señal

El planteo de retrasar la medida, presentada por la CAME ante la AFIP, despierta suspicacias, pero también incógnitas sobre la infraestructura que concierne al polo petrolero y sus alrededores, de lo que habla desde el presidente Mauricio Macri hasta el taxista que me lleva al Parque de la Costa para realizar una nota. Todos esperanzados en el motor de desarrollo que existe en la cuenca neuquina y que ya es noticia en el mundo entero. Pero en los alrededores no hay colectivos y la conexión a internet, según la CAME, es un fastidio y los posnet no andarían (por ahora).

Además de las prometidas inversiones, como ya ocurrió, seguramente se registrará el arribo de nuevos vecinos que demandarán servicios e insumos, y en ese ida y vuelta, reclamarán por mayores facilidades para comprar o vender.

En tiempos donde el vil papel moneda se hace virtual (en muchos casos literalmente), los posnets pueden convertirse en una solución. Y una mejor conectividad a internet, ni les cuento.

La CAME pidió una prórroga para implementar posnets en localidades como Añelo por la baja conectividad.