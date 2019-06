Vecina denunció que tras obra de asfalto los desbordes cloacales inundan su casa

La vecina explicó que luego de la obra del municipio el agua servida comenzó a escurrirse desde la calle y se introduce en el patio delantero de su dúplex. Además, se quejó que, pese a los reiterados reclamos y sus problemas de salud, aún no le dieron una solución.

"Se empezó a llenar el baño de olor, a rebalsar las cloacas de mi casa. Pensaba que yo tenía el problema, contraté a tres plomeros, los destaparon, pero me dijeron que está tapado en la calle" señaló.

"Tengo problemas renales, me hago diálisis, y esta situación me perjudica. Gasto un montón de plata en lavandina y desinfectantes porque no se puede estar", agregó Núñez.