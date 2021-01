Vecinos de El Manzanar suspendieron una fiesta electrónica

"Los vecinos del barrio no lo entendieron y nos llenaron de denuncias de todo tipo, denuncias que además fueron mentira. Todo quedó bajo constancia en las cinco inspecciones municipales que tuvimos en esas seis horas de funcionamiento donde no advirtieron nada extraño", se lamentó Gonzáles en el diálogo con este medio.

festival de música electrónica tardeo 1.jpeg

El espectáculo se llevó a cabo en la chacra ubicada en Paso de los Libres y ruta 22, donde funciona actualmente el Autocine de Cipolletti.

González detalló que durante las funciones del autocine el predio puede funcionar con una capacidad máxima de 96 box, y que para esta prueba piloto el Municipio sólo les permitió 46, con un máximo de 200 personas. Cada box es un espacio delimitado donde pueden estar hasta cuatro personas en simultáneo, separados del resto, disfrutando de la música, una bebida o comida; todo al aire libre. Pero el protocolo no bastó para convencer a los vecinos quienes colapsaron los teléfonos con denuncias, y hasta juntaron firmas.

festival de música electrónica tardeo 2.jpeg

"La música no era molesta, y lo comprobamos con las personas que viven lindante a la chacra. Pero evidentemente hay una decisión de que que los jóvenes no tengan alternativas más que acudir a eventos clandestinos. Nada dijeron esos vecinos cuando en Navidad habían fiestas clandestinas en su barrio. Los jóvenes están hace un año encerrados, estamos en verano, y necesitan tener opciones para disfrutar en un entorno seguro", se quejó González.

Esa tarde en el escenario se presentaron varios DJ's de la zona, y todo transcurrió con total normalidad. incluso llegó la Policía tras las llamadas por supuestos disturbios, pero pudieron corroborar que la situación era tranquila.

festival de música electrónica tardeo 3.jpeg

"Esta sábado teníamos programado otro festival, pero la suspendimos para evitarnos problemas. Con esto perdimos plata, y 45 personas se quedaron sin la posibilidad de trabajar. Además, muchos chicos no tendrán la opción de divertirse de manera segura. Es una lástima. En la semana probaremos de correr el sonido y que mire para otro punto cardinal para no afectar al barrio, pero la idea tampoco es terminar llenos de problemas. Las pruebas las haremos con un decibelímetro. Yo no me dedico a esto, lo vimos como una opción y le metimos ganas, pero es difícil con tantos palos en la rueda", explicó .

Y agregó que destaca la actitud del Municipio cipoleño de intentar buscar alternativas seguras para los jóvenes como la mejor manera de atacar a la clandestinidad.

Las personas que habían comprado su entrada a través de la ticketera virtual recibirán el reintegro de su dinero.