POR FERNANDO CASTRO / fcastro@lmneuquen.com.ar

Todavía no es tan claro, porque es un proceso en marcha. Pero en el corto plazo, Neuquén comenzará a transitar un camino que la puede llevar a dar un salto de calidad en la producción de petróleo. Llegará desde una porción minúscula de las 34 concesiones no convencionales otorgadas, que son por sí solas un motor productivo: esta semana, Vaca Muerta sumó su cuarto desarrollo masivo. Se trata del área La Amarga Chica, donde YPF y Petronas se asociaron para invertir 2300 millones de dólares. Es el anuncio petrolero más importante del último año para la formación no convencional. La producción que se obtenga de allí alcanzará para modificar el mapa de la producción provincial: son unos 60 mil barriles de crudo adicionales hacia el 2022.