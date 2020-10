Vettel: "Schumacher estaba un paso por delante del resto"

"Durante años estuve convencido de que las 91 victorias de Michael serían un récord para todas las edades. Ahora que Hamilton lo ha igualado, eso no cambia el hecho de que Michael Schumacher siempre será mi héroe. Simplemente tenía un pequeño detalle que otros pilotos no tienen" , manifestó Vettel en primera instancia.

vettel-LM.jpg Sebastian Vettel remarcó que Michael Schumacher siempre fue superior a su rivales.

Además, el actual hombre de Ferrari no desmereció lo hecho por el británico de Mercedes. "Esta evaluación también tiene que ver con el hecho de que Michael era mi ídolo cuando yo era pequeño. Con Lewis es diferente. Compito contra él. Quizás cuando mire hacia atrás dentro de diez, quince o veinte años, encuentre más admiración por los logros de Hamilton. Pero cuando todavía está manejando, no presto tanta atención a lo que sucede a mi alrededor. Al mismo tiempo, el desempeño de Lewis no se puede subestimar", puntualizó.

En el cierre, Vettel remarcó que el “Kaiser” se mantendrá como una de las referencias de la historia de la Fórmula 1. "Michael estaba un paso por encima de los demás pilotos que he visto. Tenía un talento natural que es difícil de expresar con palabras. Aparte de la Fórmula 1, lo vi en años posteriores en el karting y también en la Race of Champions, con autos de carreras muy diferentes. Y allí simplemente tenía un control de vehículo que era superior. Por no hablar de su ética de trabajo. Esta combinación hace que Schumacher sea único e inigualable", finalizó.