Video: brutal pelea entre dos mujeres en el Bajo neuquino

La zona comercial del Bajo neuquino es un lugar muy transitado y donde suelen ocurrir hechos de inseguridad. Sin embargo, esta vez, lo que alarmó a los transeúntes y comerciantes fue una fuerte discusión entre dos mujeres a los gritos. Alarmados, algunos decidieron filmar lo que ocurría y captaron el momento en que una le asestó una puntada a la otra. Por ahora no hay denuncia.

En ese momento, la primera se levantó la remera para verificar si la había lesionado.

Un hombre que observó todo a escasos metros le exclamó a la agresora: "¿Cómo la vas a apuñalar?" y ésta le salió al cruce, para luego darse vuelta y alejarse del lugar en dirección oeste por calle Láinez. Respecto a la mujer herida, también se fue de la escena, en sentido contrario.

LM Neuquén consultó con el área de prensa de la Policía respecto a lo sucedido en plena vía pública, pero no hubo mayor información. Es que, "sobre el hecho no hay denuncia y no se ha acercado la lesionada". Sin embargo, informaron que se inició una investigación de oficio para conocer el motivo de la agresión.