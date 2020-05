Videollamadas: el nuevo hábito

Si se cumple esa ley holística que dice que un hábito tarda 21 días en conformarse en seres humanos, las videollamadas y las viedoconferencias en esta cuarentena ya tendrían que ser uno de ellos luego de que todo este modo de vida de estar “en casa” de paso a la normalidad (si es que vuelve). Reuniones de trabajo, equipos de trabajo de gobierno, clases de teatro, yoga y hasta juegos y charlas de bares con amigos y amigos se realizan a través de este formado digital en tiempo real, que si bien no es una novedad, ya se está instalando como un hábito mundial. Desde hace tiempo existen varias aplicaciones como Skype (fue unas de las pioneras), Facetime (para los usuarios de Apple), Google Hangouts, Viber, Whatsapp y zoom (con numerosas críticas por fallas de seguridad), que hoy forman parte de la rutina diaria. Hay quienes piensan que después de esta cuarentena muchos de los usos de estas aplicaciones van a reemplazar las reuniones cara a cara en las empresas (de hecho, muchas se hacen así hace bastante tiempo), instituciones y organizaciones, aunque nada de esto está muy claro en el nuevo mundo del trabajo que se avecina. El cambio de hábitos no es tan rápido, pero quién se imaginaba hace unos años que se podían pagar los impuestos, la tarjeta de crédito, y hasta la cuota de un colegio, a través de un celular y sin salir de casa. De hecho, el Estado desde hace un par de años ha incorporado divisiones de modernización al efecto de poder digitalizar todos los procesos, más allá de que esos resultados aún no se vean con tanta claridad. Como sea, el día después de la pandemia podría consolidar otro tipo de hábitos digitales, siempre y cuando la crisis y la recesión mundial no amenacen con hacer colapsar aún más la economía.