"Vinieron a pedir por favor que no descendamos"

Durante el entrenamiento, los referentes César Medina, Damián Jara, Jorge Piñero da Silva y Matías Alasia junto al técnico interino Germán Alecha compartieron una breve conversación con los seguidores identificados con el grupo La 69, quienes les transmitieron sus mejores deseos de cara a un partido clave.

“Como hinchas que son, fueron a pedirnos por favor que no descendamos, que nos van a apoyar y que quieren que el domingo salga todo bien”, dijo Damián Jara luego de la visita de los aficionados.

Lejos de sentirse presionado por la situación, el defensor se manifestó comprensivo por el acompañamiento de los simpatizantes y expresó: “Creo que están en todo su derecho de pedirnos eso, porque creo que ellos, el hincha, la familia que es la que está sufriendo en todo momento, la misma institución, los dirigentes, se merecen una alegría, que es salvarnos del descenso, que es la realidad que nos toca vivir”.

Se juega un partido que tiene muchos factores para ser dramático, pero el Capataz cuenta con dos importantes ventajas: una es que define ante el apoyo de su público y la otra es que dos de tres resultados lo mantienen en el Federal A. Dos factores para apostar a que el Albinegro pueda cerrar su participación en un torneo adverso con un festejo en la última.

Con el corazón

El de mañana no es un encuentro fácil y los jugadores de Cipolletti apuestan a tener ese plus para sacar el partido adelante. “Es un partido para jugarlo con el corazón. Creo que el juego bonito no sirve, creo que lo que va a servir va a ser el corazón, que es lo que nos va a sacar adelante”, manifestó Damián Jara.

El zaguero sabe que el equipo tiene dos resultados que lo favorecen, pero esto no tiene que ser motivo de relajación. “No podemos conformarnos con que con el empate nos alcanza, porque si entramos con esa mentalidad nos puede ir mal, y creo que Cipolletti tiene jugadores con experiencia y buen manejo de pelota para poder abrir el partido”, sostuvo.

Recupera un soldado

De cara al partido crucial ante Rivadavia de Lincoln, el conjunto rionegrino podrá contar con el volante Fabio Giménez, que evolucionó favorablemente y será del arranque mañana.

“Ayer (por el jueves) probé haciendo fútbol y me dejó bastante tranquilo”, expresó sobre su recuperación.