Según revelaron en Intrusos, el hecho tuvo lugar alrededor de las 5 de la madrugada en Villa Carlos Paz (Córdoba). Aparentemente, el hermano de la cantante tropical comenzó a destrozar la casa en la que se encuentra instalada “La Princesita” sin razón alguna. En ese momento, también estaban presentes Sol, la hija que Karina tuvo junto a El Polaco, y la mamá de la artista. “Me lo pasa gente muy allegada a ella. Karina no quiere hablar, pero no lo va a desmentir. Ante la desesperación, Karina llama a un seguridad de Flavio, que va a la casa y lo pone en caja al muchacho”, detalló Adrián Pallares.

“Ella pedía ayuda y la nena se tapaba la cara y lloraba”, agregó Marcela Tauro sobre el dramático escenario. “Fue un momento espantoso el que vivió. El seguridad lo subió a un auto y lo llevó a un hotel. Ella se hizo cargo de pagarle el hotel y el avión para que se volviera a Buenos Aires. Me dicen que le rompió toda la casa. Toda la asa. Karina se asustó muchísimo por la hija y atinó a llamar al seguridad. Tal vez Karina elige no hablar, pero no lo va a desmentir”, continuó relatando Pallares.

Karina se encuentra en Carlos Paz ya que es parte del elenco de la obra de Flavio Mendoza, Siddharta.

Embed

Un mal rato: En la cinta se escucha gritar a Karina: “Que todos vean que esto es violencia de género”.

Karina "La Princesita"

El desafío que tanto esperó

A mitad de este año, Flavio Mendoza estrenó su obra Siddharta, con Karina “La Princesita” como una de las protagonistas. “Empecé el año y le dije a mi manager que si salía algo para actuar lo quería hacer. Cuando se presentó esta oportunidad lo acepté. Fue difícil enfrentarme a todo lo nuevo que implicaba estar en la obra: cantar, actuar, bailar y hacer todas esas cosas que le gustan a Flavio. Es lindo afrontar desafíos”, señaló