Violencia y cocaína

“La relación se convirtió medio en un acoso porque él caía a mi casa, me llamaba 150 veces, después me empezó a insultar”, comenzó detallando Nai en un móvil con Informadísimos. Luego contó que el cantante le dedicó un tema: “Él hizo una canción que se llama ‘Naistumichiu’ (juego de palabras entre la frase en inglés ‘nice to meet you’, encantado de conocerte, y Machu Picchu) y nunca lo va a decir pero… Yo tuve una situación con él muy fea, nunca me pegó pero sí me agredió verbalmente muchas veces, hasta el punto de que le dije que iba a hacer la denuncia. Nunca lo conté en los medios para cuidarlo, porque le tenía cariño”.

Acosada

La ex participante del “Bailando” también describió el comportamiento que tenía Chano con ella: “Me estaba cambiando y mi jefe me vino a decir que él estaba enamorado de mí y a mí me parecía re lindo. Entonces él se quedó toda la noche ahí tomando whisky y me dio lástima. Cuando me fui, me siguió, me dijo ‘te acompaño a tu casa’, y le dije que no. Pero se puso medio pesado y le di mi teléfono. Cuando llego a mi casa me había mandado un mensaje, y desde ahí me empezó a llamar todos los días sistemáticamente”.

Por último, la actriz habló de violencia y drogas: “Había algo que me interesaba de él, y acá hago un mea culpa, pero cuando le pongo un freno porque yo vuelvo a estar con mi ex, él me empezó a decir que iba a cagar a trompadas. Chano me decía ‘puta’. Pasó del amor al odio en un segundo, como una obsesión. A la semana chocó con el auto. Nunca me imaginé que iba a ser semejante psico”.

