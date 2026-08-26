Visita del Papa León XIV a la Argentina: confirmaron dónde se alojará y qué lugares visitará

El arzobispo Jorge Eduardo Scheining reveló la agenda del Sumo Pontífice para su gira por el país, prevista del 8 al 11 de noviembre.

La visita dell Papa León XIV a la argentina está prevista entre el 8 y 11 de noviembre.

La visita del Papa León XIV a la Argentina sigue generando grandes expectativas, y en las últimas horas comenzó a sumar definiciones luego de una reunión que mantuvo el Pontífice con el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig el Vaticano. Aunque el itinerario todavía no está cerrado, ya trascendieron algunos de los lugares que formarían parte de su agenda.

El pontífice ratificó su visita al país, prevista del 8 al 11 de noviembre, y tendría como punto de partida la Nunciatura de Buenos Aires, donde se instalaría durante su estadía en el país. Desde allí se organizarían los distintos traslados y actividades que realizará durante su visita.

El dato fue confirmado por Scheining , arzobispo de Mercedes-Luján , quien comentó, en declaraciones a Radio Mitre, que el Papa estará el lunes 9 de noviembre en Buenos Aires, el martes 10 en Córdoba y el miércoles 11 en Luján, siempre con base en esa sede.

También están en análisis encuentros con religiosos, seminaristas, personas privadas de la libertad y personas con discapacidad.

En cuanto al estado actual de la organización del viaje, Scheining confirmó que esta semana llegó a la Argentina una misión vaticana que terminará de definir el itinerario y la seguridad de la visita del papa León XIV.

“El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, reafirmó el religioso.

Nunciatura Apostólica.

Por su parte, el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo, y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro, serán recibidos por León XIV el jueves 27 en Roma.

La agenda el Papa León XIV

Sobre las actividades en agenda, el arzobispo de Mercedes-Luján señaló que todavía se ajustan los detalles: “Vamos a tener distintos encuentros, eso es lo que se está afinando”.

Al hablar de su encuentro con el papa en el Vaticano, Scheining dijo que fue “la primera vez” que estuvo con el pontífice. “Es un hombre muy agradable, muy, muy sereno, muy tranquilo, escucha, está atento. El diálogo fue muy fraterno. Charlamos de la Argentina, de la Iglesia y de su visita”.

Entre las opciones se encuentra una visita a un penal que podría ser la cárcel de Villa Devoto. “Es posible, sí, es posible”, respondió Scheining al ser consultado sobre si esa podría ser la prisión elegida para que el Papa tenga un encuentro con gente privada de su libertad.

Acto en la cancha de River

El arzobispo también habló sobre la posibilidad de que León XIV encabece un encuentro multitudinario con jóvenes en el estadio Monumental, una alternativa que todavía está en evaluación.

El estadio de River aparece entre los lugares considerados, aunque su capacidad sería uno de los principales obstáculos para concretar el evento.

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“La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro”, señaló el arzobispo, aunque explicó que el aforo, de unos 85 mil espectadores, podría resultar insuficiente para la convocatoria que se espera. “Queremos que no tenga limitaciones porque creemos que puede ser un encuentro importante”, agregó, al remarcar que por el momento la actividad no está confirmada.

En paralelo, Scheining precisó que la visita a la Argentina se integraría en una gira regional más amplia del pontífice. El recorrido contemplaría una escala previa en Uruguay y continuaría luego por Perú, como parte de la agenda internacional de León XIV.