Vista Alegre: aparecieron 2 yararás en el patio de una casa

"Hay que tener cuidado, siempre. Y más con esta especie que tiene un veneno mortal. Esta familia se atrevió a agarrarla y siguió los protocolos, pero siempre que pase algo así hay que intentar ahuyentarlas y avisar. El peligro de agarrarlas puede terminar siendo lamentable", agregó.

Serpiente veneno Vista Alegre (1).jpeg

Según contó, la Yarará es una serpiente de la barda, que vive en la zona, y "seguramente estaba yendo a tomar agua al río". "Por esto también hay que avisar porque nosotros podemos armar protocolo en el caso de que llegue al río y más ahora en verano en donde tal vez haya gente metiéndose", agregó.

Serpiente veneno Vista Alegre (3).jpeg

Una vez que Cofre analizó el tipo de serpiente, agarró el frasco y devolvió el animal a su hábitat. "El animal no tiene la culpa y no hay que romper el ecosistema. Lo importante es que los vecinos estén alertas y, en el caso de que algo los pique, ir derecho al hospital. No esperar que llegue la ambulancia o demás, es ir derecho a la guarda", explicó.

Serpiente veneno Vista Alegre (2).jpeg

Es que este el veneno de este tipo de animales debilitan la piel y los músculos, y cortan la oxigenación. "Es un veneno y en esta parte del año también suelen aparecer muchas arañas igual de venenosas", contó.

La ciudad de Neuquén y muchas otras localidades del centro de la provincia tiene un invierno muy largo y eso hace que los insectos se instalen y comiencen con su cría en esa estación. "En cambio, en verano es cuando empiezan a salir, como es el caso de la araña violinista u otros bichos, y ahí nacen los problemas, ya que muchas tiene un veneno mortal", informó.

Si bien Federico Cofre aseguró que fue un "final feliz" con esta familia, concluyó: "Vuelvo a recalcar hay que tener mucho cuidado a la hora los bichos y más ahora en verano que empiezan a limpiar los jardines o los galpones. Como pasa con la arañas, como la viuda negra o las violinistas, que son las épocas que ellas también salen. Si algo les pica a la guardia urgente".