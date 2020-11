Viuda negra asesinó a un jubilado e incendió su casa

Uno de los videos captó a la acusada, de unos 40 años menor que Maciel, saliendo de la casa con varias bolsas poco antes de que se desatara el incendio. Después, al allanar la casa de ella, encontraron un televisor LED y un horno eléctrico que pertenecían al jubilado, padre de cuatro hijos. La principal hipótesis apunta a que la ahora detenida sedujo al señor, lo asesinó para robarle varios electrodomésticos y finalmente, montó la escena de un supuesto incendio accidental para cubrir su muerte. "No la conocemos, jamás escuchamos nombrar a esta mujer ni los vecinos la vieron entrar a la casa. Mi papá no tenía cuidadora ni enfermera ni tampoco estaba de novio", comentó Valeria, la hija del ex efectivo de la Policía Bonaerense, y sostuvo que "alguien tuvo que haber ayudado" a la presunta asesina.

El fiscal Sergio Dileo precisó que la puerta principal de la casa no estaba forzada, sino cerrada con llave desde adentro. Igual que el portón de la cochera, que usaron para salir con las pertenencias de la víctima. Por todo esto, estiman que Maciel mismo le abrió la puerta a la mujer. En tanto, el agente del Ministerio Público espera el resultado final de la autopsia para conocer si el adulto mayor sufrió un ataque a golpes o con algún tipo de arma y el incendio fue una maniobra para ocultar el crimen, o si murió por la asfixia provocada por el humo.