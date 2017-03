Vuelos: antes del despegue dicen que no serán baratos

Si bien ya está en marcha el plan de extensión de rutas aéreas promovido por el gobierno de Mauricio Macri, los vuelos que involucran a Neuquén demorarán un poco en activarse. El primer avión que salió a cubrir una de las rutas adjudicadas mediante un decreto publicado a fines de la semana pasada fue de la empresa Andes, con base en Buenos Aires, y tuvo como destino el aeropuerto de Mendoza.

La ruta que la compañía tiene prevista por Neuquén no está todavía en el menú de ofertas que se publicitan en la web de la firma. Mientras que American Jet, la empresa que más rutas tiene con Neuquén entre las partidas y destinos, recién podría salir a ofertar pasajes cuando aggiorne su flota a las exigencias de una aerolínea. Hasta ahora, esta empresa, que tiene base en Neuquén, presta servicios ejecutivos, corporativos y sanitarios, pero no tiene a su cargo vuelos de línea como los que acaban de adjudicarle dentro del plan aéreo nacional.

Desde la compañía dijeron a LM Neuquén que no tienen definida la fecha para el inicio de las operaciones de las nuevas rutas. Y por eso pidieron no entrar en detalles sobre los planes de negocio que le fueron aprobados por el Ministerio de Transporte en consonancia con un dictamen de la Administración Nacional de Aviación Civil.

American Jet no dio a conocer aún cómo será la implementación de su plan ni adelantó los precios que tendrán sus nuevos servicios. La empresa tiene una amplia experiencia en materia de vuelos corporativos, con más de 30 compañías multinacionales entre su cartera de clientes.

Jorge Rodríguez, dueño de la firma, prefirió ser cauteloso a la hora de arriesgar una fecha de inicio de los vuelos. Se escudó en que recién el viernes pasado fueron publicadas las resoluciones de Transporte que dejaron habilitada la incursión de su compañía entre las prestadoras de vuelos de línea. Por ahora, American Jet cuenta con un avión biturbohélice con capacidad para transportar a 50 pasajeros, dos aviones para 19 pasajeros, tres para 8 pasajeros y uno de 12 plazas.

Además, tiene planes para comprar al menos dos aviones más con capacidad para 50 pasajeros similares al mayor de los que posee en la actualidad, un ATR 42. Fuentes de la compañía dijeron a este medio que a los 75 empleados que trabajan en la actualidad se sumarían cerca de 100 para la nueva etapa.

De todas formas, no precisaron los tiempos que llevará esta adecuación y no se descarta en la empresa la posibilidad de lanzarse como está actualmente y atar el crecimiento a las respuestas del mercado de las nuevas rutas.

Los planes de American Jet se fundan en las soluciones que requieren las actividades productivas más que en responder al pasajero del turismo. El plan de negocios está enfocado en el “pasajero de los movimientos productivos e industriales”, indicó Ivana Palmieri, apoderada de la empresa, a la revista Apertura.

“No volamos barato”

“Nosotros vimos venir todo este crecimiento de negocios que se iba a dar en el interior del país y que se necesitaría imperiosamente una comunicación fluida y un servicio de transporte con base en Neuquén, que es lo que acabamos de pedir en la audiencia”, agregó Palmieri, abogada especialista en derecho aerocomercial. “No somos una compañía que vuele barato”, aclaró la apoderada al explicar que no es el turismo la actividad a la que apunte American Jet como prioridad para sus vuelos. “Para el próximo año veremos cómo se va desarrollando este proyecto. El secreto de la permanencia de una empresa como esta en estos 30 años es ir creciendo despacio, pausadamente y en forma permanente”, advirtió Palmieri a Apertura.

La especialista reveló que la compañía no tendrá precios promocionales con ofertas que estén por debajo de los costos, al menos al principio de las operaciones de las rutas que le acaban de adjudicar. “Una aerolínea tradicional sube o baja el precio del pasaje en función de la fecha y la hora del viaje, y de la anticipación para emitir el ticket. Nosotros no. No volamos por debajo de la rentabilidad. Si una ruta no es rentable, no se vuela”, precisó Palmieri. Esto implica que la tarifa se va a fijar en función de los kilómetros que recorra el pasajero. “No pensamos ahora un sistema de tarifas como el tradicional de las aerolíneas porque no queremos crecer antes de tiempo. Preferimos no anticiparnos a los hechos ni saltar etapas en el proceso de crecimiento”, puntualizó.

Además, en los planes iniciales se incluye el uso de aviones de 19 plazas o de 50, según la demanda que exista en cada ruta.

Hay 12 millones de pasajeros nuevos

El Plan Aéreo Nacional anunciado por Mauricio Macri, cuya primera fase fue publicada el viernes en el Boletín Oficial, prevé llevar de 10 a 22 millones de personas el mercado aerocomercial del país. La concesión de las nuevas rutas se distribuyó por ahora en tres empresas, con derechos de explotación por 15 años. De los 12 millones de nuevos pasajeros, prevén que Aerolíneas Argentinas absorba 4 millones.

Andes picó en punta

Andes Líneas Aéreas fue la primera compañía en volar una de las rutas adjudicadas por el Gobierno, que quedaron firmes con la publicación de las resoluciones pertinentes del Ministerio de Transporte el viernes.

El vuelo inaugural de Andes partió a las 6:30 desde el aeroparque Jorge Newbery y llegó a Mendoza a las 8:15, donde fue bautizado por los bomberos como tradicionalmente se estila. El vuelo se vendió a 2096 pesos por pasaje ida y vuelta entre Mendoza y Buenos Aires.

Actualmente, Andes opera en Jujuy, Salta, Córdoba, Mendoza, Puerto Madryn y Buenos Aires. Andes fue autorizada recientemente por la Resolución 138-E/2017 del Ministerio de Transporte de la Nación a operar rutas a Rosario, Resistencia, Posadas, Puerto Iguazú, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Salta, San Salvador de Jujuy, Córdoba, Mendoza, Neuquén, San Carlos de Bariloche, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Ushuaia, Santiago de Chile, Lima (Perú) y San Pablo (Brasil).