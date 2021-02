Weretilneck cruzó a Cabandié por los incendios en El Bolsón

“Lo único que hizo el intendente de El Bolsón fue pedir más ayuda. No hizo ningún juicio de valor sobre el gobierno nacional, no criticó al gobierno. Pidió más ayuda porque los incendios están descontrolados y no hay posibilidad de lluvias”, indicó Weretilneck en LU19.

Agregó que intendente, tras su pedido a Nación, sólo recibió una respuesta desplantada a través de un mensaje, y públicamente. “La verdad que no conoce lo que es el sistema federal”, cuestionó.

Embed Sería prudente que el ministro @juancabandie, en lugar de insultar y faltarle el respeto a las autoridades y comunidad de El Bolsón, redoble los esfuerzos para apagar un incendio que tiene en vilo a la provincia. Debería ponerse en la piel de los vecinos que pueden perderlo todo. — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) February 5, 2021

“Si un intendente no puede pedir ayuda en una situación de emergencia y encima es retado, la verdad estamos complicados como país. No quiero pensar que es un autoritario. Quiero pensar que es un funcionario que tuvo un mal día e hizo lo que hizo”, relató Weretilneck.

Dijo sentir un enorme pesar porque se están quemando los bosques de la provincia.

“Se están quemando nuestros bosques. Nosotros sabemos lo que significan nuestros bosques. Sentimos el dolor de que se quemen miles de hectáreas, después de muchísimos años de inversión de pino. Se tiene que entender desde el gobierno nacional la desesperación; el intendente e pidió por favor más ayuda. Tenemos viento que puede descontrolar todo y un personal cansado. No hay ninguna cuestión política, sino que lo pedimos desde la buena fe”, expresó el senador.

Cabandié, a través de su cuenta de Twitter, publicó: “Seguimos sumando recursos para combatir el fuego en El Bolsón. Más de 118 brigadistas de Servicio Nacional de Manejo del Fuego ya se encuentran trabajando en la zona. Desde el Ministerio de Ambiente estamos desplegando todos los medios para frenar los incendios”.

Agregó que “el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, de, Ministerio de Ambiente, está luchando contra los incendios en El Bolsón desde el primer momento. Brigadistas, pilotos, bomberos, conductores y más trabajadores y trabajadoras están llevando adelante la tarea con gran compromiso hace 13 días”.