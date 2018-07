Â¿Y volÃ³, volÃ³?

En primer lugar, posteó un meme de dos vehículos que representarían su actualidad amorosa. “Como voy por la vida versus como voy en el amor”, escribió en Twitter junto a una imagen de un auto último modelo y otro destrozado.

Luego, con el eclipse lunar en pleno desarrollo, la actriz y participante del “Bailando 2018” les pidió a los astros que dejen de complicar su vida. “Por favor, que pase este eclipse o lo que sea que esté trastornando así mi personalidad”, escribió.

Por último, ayer subió una de sus clásicas stories de domingo en Instagram, con un saludable plato. “Y sin tener con quien chapar”, agregó en su publicación en donde se ve que está utilizando mucha cebolla.

Jimena y Rodrigo disfrutaron hace una semana de una romántica escapada a Río de Janeiro. Además, oficializaron su noviazgo con una salida a un boliche porteño, en el que se los vio muy cariñosos. “No estaría con nadie que no me guste en la cama, si no sería una boluda total. Se sabe que soy una mina muy sexual y que no estaría con un zopenco que no me atienda bien”, había relatado la cantante sobre su nueva relación en una entrevista.

Escapada a Brasil: La pareja tuvo un romántico viaje a Río de Janeiro hace dos semanas.

“Ella se enamoró en la cama”

Macarena, ex esposa de Rodrigo Romero, puso en duda el romance entre Barón y el protagonista de la película, ya que a su criterio, Jimena se “enamoró de él en la cama”. “Jimena se quedó enamorada en la cama de él porque es buen amante. Como ella, muchas famosas, ahora que es conocido, van a querer estar con él. Es muy mujeriego”, resumió la mujer con la que el actor tiene dos hijos.