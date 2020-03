Todos buscan un culpable. Quién fue el que no tomó las medidas a tiempo o el porqué de lo que está pasando. La realidad es que el virus está. Sobre cómo se originó aún hay varias hipótesis. Lo cierto es que está, se propagó por casi todo el mundo y afecta a toda la población. Hay grupos más vulnerables que otros, pero es tarea de todos cuidarnos cada uno para así cuidar al resto y evitar contagiar a los más débiles.

El miércoles comenzaron a circular las fuerzas federales por las calles de Neuquén. A su costado, se veía a la gente caminando, compartiendo mates y hasta haciendo sus tareas habituales. Es verdad que muchos lugares aún no han tomado una determinación sobre cómo seguir trabajando, pero muchos otros han decidido enviar a sus empleados a trabajar a sus casas. Eso no significa que, terminado el horario de trabajo, puedas salir a la calle, al súper o al río como siempre. No. Eso significa que debés extremar las salidas de tu casa. Estamos en emergencia sanitaria, estamos en cuarentena. Es una responsabilidad social cuidarnos entre todos. Por vos, tu familia, compañeros y amigos. Yo me quedo en casa, vos también quedate. Hacelo por todos.