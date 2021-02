YouTube: gatito llora frente a la cámara porque extraña a su dueña

Para conocer qué hacía su gato mientras ella estaba fuera, instaló unas cámaras de seguridad con interacción , además, para que él no se sintiese tan solo.

En el video que fue compartido en YouTube, se puede observar a Fu Fu con los ojos notablemente llorosos al escuchar la voz de su dueña por la cámara. Ella le pregunta: “¿Me echas de menos?” y el gato, en varias oportunidades, maulla e intenta atravesar la cámara con su pata para, seguramente, ir junto a Meng.

Se viralizó a través de YouTube

La mujer explicó que se fue a casa de sus padres y que no se llevó a su gato por miedo a que no se adaptara al nuevo entorno. Asimismo, aseguró que cuando vio el video decidió acortar su viaje. "Me sentí fatal después de verlo. Tenía planeado estar con mis padres durante una semana, pero volví a Xuzhou mucho antes", comentó en una entrevista a Daily Mail.

El video se viralizó a través de YouTube, sin embargo, se subió originalmente a la plataforma Douyin, un equivalente a TikTok en China. Este video ya acumula alrededor de ocho millones de me gusta.

Pero el video de YouTube no termina ahí, pues al final se ve cómo el gato sale corriendo y maullando hacia ella para recibirla, luego de regresar a casa.