La razón es la liberación del precio de los combustibles que dispuso el gobierno nacional y, en este sentido, tanto en el ámbito legislativo como en el de la industria petrolera hay muchas especulaciones y pocas certezas respecto de lo que sucederá. Sin embargo, el rol regulador de YPF se mantendrá y será, de algún modo, el garante de que las naftas no sufran incrementos importantes.

Si se quiere modificar la exención que tiene la Patagonia respecto del ITC, el tema debe pasar por el Congreso Nacional o quedar a merced de un decreto que derogue la ley que estableció este beneficio, algo que políticamente no será fácil de resolver. La cuestión pasa por saber también los alcances que tendrá el proyecto de reforma impositiva que Nación planea implementar después de las elecciones del 22 de este mes.

Por otra parte, hay presiones de los estacioneros de la provincia de Buenos Aires para que se deje sin efecto esta ventaja para la Patagonia. Se trata de un reclamo de vieja data y que ahora, frente al nuevo escenario, toma más fuerza.

Una fuente de la industria petrolera razonó que, más allá de lo que ocurra con el ITC, la liberación de los combustibles no implicará un aumento indiscriminado de los precios. “Si bien hay un riesgo con el libre mercado, el precio lo regulan las refinadoras, independientemente de los estacioneros, por lo que se estima que no podrán subir tanto, al menos en el corto plazo”, se afirmó. La misma fuente calculó que, de darse el incremento, podrá llegar a rondar el 10 por ciento porque la ecuación de los balances de las empresas hoy es rentable. “Se pagan los costos y queda ganancia. Mañana nadie puede asegurar lo que pasará, no tanto por el barril sino por el tipo de cambio. Si el dólar sube, va a aumentar la nafta, de eso no hay duda”, se advirtió.

Respecto del rol de YPF como un actor regulador de los precios, se señaló que la empresa bajo control estatal va a seguir marcando el ritmo “porque es el jugador más grande”, pero que ahora, al competir con Shell, que trae petróleo importado, los costos de una y otra no serán iguales. “YPF no podrá tener el mismo poder de fuego al abrirse la importación”, se advirtió. La posibilidad de traer combustible del exterior depende de las autorizaciones que otorgue la Nación, algo que la empresa de origen holandesa ya logró con el gasoil.

Carlos Pinto, de la Cámara de Expendedores de Neuquén, afirmó que la presión de los estacioneros de otras regiones del país para que la Patagonia deje de quedar exenta del ITC se mantiene, pero que los efectos de la liberación del precio de los combustibles va por otro lado. “El precio internacional del crudo, del biodiésel y otros aditivos atados al valor del dólar es lo que va a determinar si suben las naftas”, dijo.

Explicó que los estacioneros tienen la libertad –a excepción de los de YPF, que es dueña del combustible– de ponerle precio al surtidor, pero no se hace de manera deliberada porque reciben un valor sugerido de la petrolera que los provee. “Si ponemos un precio distinto estaríamos fuera de mercado. YPF maneja el 60% y el precio que designa tiene que ser acorde al que el Gobierno decida para hacer mover la economía y reducir la inflación. Por todo esto es que el estacionero no puede hacer lo que quiera”, argumentó.

Rebaja que rige desde 2015

La rebaja del 22 y 12 por ciento para las naftas y el gasoil, respectivamente, comenzó a regir en diciembre de 2015 en la región.

Para generar este beneficio, la Patagonia quedó exenta del pago del ITC.

Se estableció a partir de la promulgación en noviembre de ese año de la Ley Nacional 27.209, que fue impulsada, fundamentalmente, por los legisladores de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Distintas visiones respecto de si se tocará o no el ITC

El titular del gremio petrolero y senador del MPN, Guillermo Pereyra, afirmó que no cree que el gobierno nacional avance sobre el ITC pero que, de ocurrir, el ámbito de discusión deberá ser el mismo que habilitó la exención, es decir, el legislativo. A su vez, sostuvo que por conversaciones que mantuvo con referentes del Ministerio de Energía de Nación, no se avanzaría con ninguna modificación, aunque advirtió que, de todos modos, habrá que esperar a que el gobierno nacional aborde la reforma tributaria para saber si ésta incluye revisar el ITC.

Leandro López, diputado nacional por Cambiemos, aseguró que “no existe ningún proyecto sobre el ITC”. Además, dijo que en el gobierno nacional no creen que aumenten los combustibles, al menos este año, porque el precio del barril no va a variar. “Este tema lo hablé con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y con el presidente Macri”, resaltó López.

Darío Martínez, actual diputado del Frente para la Victoria (FpV), tiene una visión distinta. “Va a ser difícil poder seguir instrumentando esta exención ya que, con la liberación del precio de los combustibles, el proveedor y el estacionero pueden poner el valor que quieran porque no hay regulación, con lo cual no se puede controlar”, dijo el legislador, quien señaló que para reforzar los argumentos de que se sostenga la quita del ITC, presentó un proyecto para que también se exceptué el cobro del IVA en las boletas de luz y gas a los habitantes de las provincias productoras de hidrocarburos.