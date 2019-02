Zapala: aseguran que terminaron de pagar la camioneta

“El padre de la chica nos vendió la camioneta. Es verdad que le pagamos en cuotas, pero antes de Navidad le terminamos de pagar y nos entregó los papeles de la camioneta”, contó Verónica, quien detalló que ahora la puso en venta porque necesita el dinero, ya que cerraron el comercio que tenían.

Al ser consultada sobre si tuvo contacto con la joven que lo denunció, Verónica aseguró que no la conoce. “Nunca vino a mi casa. Hasta hace poco teníamos un comercio y no vino, no es cierto lo de las amenazas”, sentenció.

Por la situación, Verónica denunció a Cinthia en una comisaría local. “Ahí me dijeron que no hay ninguna denuncia hecha. La única la hice yo”, explicó y agregó: “La denuncié porque nos está manchando, a mi marido y a mí”.

