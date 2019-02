Vende una camioneta que nunca terminó de pagar

Zapala. Una familia de Zapala denunció que le vendieron a un vecino una camioneta por 30 mil pesos y que no sólo no terminó de pagárselas, sino que volvió a ponerla en venta, sin tener los papeles. “Lo único que queremos es que no caiga más gente. Ya le fuimos a cobrar varias veces y nos ha tratado muy mal”, explicó la hija del damnificado.