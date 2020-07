Zulma Lobato habla del violento asalto que sufrió

"Estaba yendo a comprar a la proveeduría y me agarraron de atrás. No pude defenderme, fue de golpe. Me dijeron 'danos todos los dólares porque vos tenés mucha plata. Sos Zulma Lobato y tenés mucha plata'", relató Lobato.

Lobato les aclaró que no tenía dólares y les entregó dos mil pesos que tenía a la mano. Sin embargo, el monto no convenció a los ladrones quienes le exigieron más y la golpearon brutalmente. "No les alcanzó, me dieron patadas y trompadas. Hasta que me dejaron tirada en el piso no pararon. Lamentablemente, si no venía la policía me terminaban matando. Me pegaron en todo el cuerpo. Prácticamente me desfiguraron toda, terrible", relató.

De hecho, en las imágenes de Crónica casi no se le puede ver el rostro entre el vendaje que tiene en una parte de la cabeza y el tapabocas.

Porque la robaron y la golpearon brutalmente, pero como es gay y no es un jubilado con armas, a nadie le importa. pic.twitter.com/nFGjv2o0IH — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencja) July 27, 2020

Para Zulma Lobato este ataque no fue espontáneo, sino más bien se trató de un ataque planificado. "Alguien me entregó. Dos días antes había un tipo que pasaba por acá (en referencia a la puerta de su casa) a cada rato. Dos o tres veces pasó y miró hacia la puerta. Fue raro, qué casualidad. Es muy triste porque ahora estoy toda dolorida en la cama, no puedo hacer nada", contó angustiada.

Gracias a la intervención de los vecinos que la escucharon gritar, estos se contactaron inmediatamente con la Policía. Sin embargo, el mal rato que sufrió ha sido una experiencia desagradable para Lobato quien nunca imagino pasar por una situación así.