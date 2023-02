Venta de combustible: "Es un récord histórico explicado por el turismo"

Sí, es el informe anual 2022 de venta de combustibles. Nosotros lo hacemos para la Patagonia y Neuquén es una de las provincias que tuvo un récord de venta. No sólo por el porcentaje de crecimiento, que fue del 11% respecto al 2021, sino además hay que resaltar que es un récord histórico.

Eso en el contexto general en la Argentina ha pasado lo mismo, en casi todas las provincias creció más de un dígito. Es un crecimiento muy importante.

Y solo tres provincias crecieron menos de un dígito, y ellas son Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, dentro de las patagónicas. Y en el caso de Neuquén estamos viendo este crecimiento fuerte, que fue un récord a nivel país. Para recordar, Argentina tuvo un récord en 2022.

No así Chubut, que no logra recuperarse y llegar a su récord de venta de combustibles del 2015. No ha logrado llegar, creció un poquito menos que la media nacional, pero no logra llegar a establecer un nuevo récord en los valores del año 2015, como sí ocurrió en Neuquén y en Río Negro y en casi todo el país.

ON - AUMENTO DE COMBUSTIBLE (1).jpg

Este aumento es un indicador, ¿no?

Si. La venta de combustible al público es un indicador de consumo, es un indicador indirecto que muestra cómo se está moviendo, cuál es el termómetro económico, y además, especialmente el consumo.

También tiene que ver mucho con la actividad del turismo. Este año, el turismo interno es uno de los impulsores de este crecimiento de la venta.

¿Qué hace hoy que el combustible no valga lo mismo en todo el país?

Hay varios factores y hay tres que son los más importantes. En Patagonia, el más importante es la exención al impuesto de los combustibles líquidos, el dióxido de carbono, eso es lo que hace que el diferencial más grande de precios con respecto, por ejemplo, a los precios que hay en CABA.

Recordemos, esta exención había nacido allá por la década del 90, donde era mucho más relevante, pero es un monto fijo, hoy es aproximadamente 27 pesos. Entonces, el consumidor de nafta en la Patagonia no está pagando en el litro esos 27 pesos, que sí lo paga la mayor parte del país.

¿Un 12% menos, aproximadamente?

Nosotros tomamos la evolución como testigo de la nafta súper. Por ejemplo, en Chubut, está en 134 pesos en YPF. La misma nafta en Capital Federal está a 157 pesos.

Ese es un componente, pero el otro factor que afecta al precio de la nafta es el libre juego de oferta y la demanda y los costos logísticos.

Los costos logísticos operan mucho más fuertes en NEA, por ejemplo, que está en los precios más altos y acá también opera eso, pero se ve compensado en gran parte por la extensión a estos impuestos.

Y luego el libre juego de la oferta y la demanda. También opera en algunas localidades, en ciudades donde hay más actividad, más turismo…

estaciones de servicio - naftas (f).JPG

Basta cruzar la cordillera para darte cuenta que la nafta está barata, ¿no?

Claro, en el informe también decíamos que las provincias que tuvieron récords de incremento de ventas son las que tienen lo que denominamos los usuarios transfronterizos.

Combustible que se compra en Argentina, extranjeros que compran en la Argentina y luego hay en algunos casos se revenden o la utilizan. Esto es impulsado por el costo de términos relativos, el precio relativo es más barato que el país limítrofe.

La diferencia de precios es mucha: 135 contra 296 que vale en Chile…

Recordemos que sí, muchas veces ha estado también en torno a un dólar, un poquito más de un dólar. Estamos hablando en términos del dólar libre y ahora estamos muy por debajo de eso.

Exactamente lo mismo para Paraguay y Uruguay, fundamentalmente donde impulsan el incremento de las ventas en las provincias.

En ninguno de esos lugares deben tener el componente impositivo que tienen los combustibles acá, ¿no?

Además de eso, pero bueno, la razón en términos del tipo de cambio es una razón, porque no solo el consumo de esos países, de los residentes de esos países, de los países limites, de los países de la Argentina, en general en otros bienes también los han impulsado.

¿Algún detalle más que te haya llamado la atención de este informe?

Si, este diferencial, no solo de precio, sino de comportamiento. Ahí tenemos dos cosas para resaltar. Una es esta diferencia que hay entre las provincias en precios, en cantidades vendidas y el otro tema es el récord de este año, es un récord histórico que tiene en cantidades vendidas, gran parte explicado por el turismo.