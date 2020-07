11 canciones para escuchar en el Día del Amigo

Esta fecha no es similar en todo el mundo, en América hay quienes lo festejan el 23 de julio como en Bolivia, en Perú es el primer domingo de julio en Colombia se adoptó el segundo sábado de marzo, mientras que en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, India, Malasia, Indonesia y Asia lo hacen el primer domingo de agosto. En México, Venezuela y Ecuador, es el mismo que el Día de los Enamorados: el 14 de febrero.

Para la ONU el Día del Amigo es el 30 de julio, declarado tras la Cruzada Mundial de la Amistad, realizada en 1958, y reconocido en 2011 en una declaración que establece: "A través de la amistad, cultivando los lazos de la camaradería y fortaleciendo la confianza, podemos contribuir a los cambios fundamentales y necesarios para alcanzar una estabilidad duradera, tejer una red de apoyo social que nos proteja a todos y generar pasión por lograr un mundo mejor, todos unidos por el bien común".

En Argentina se mantiene el 20 de julio. Este año los encuentros serán virtuales, pero se mantendrá el espíritu de compartir un momento con los afectos. Acá te dejamos 11 canciones de todos los estilos para escuchar en esta jornada de amistad.

Friend to be friend - Queen

With a Little help from my Friends – The Beatles

I’ll be there for you - The Rembrandts

Amigos - Los Enanitos Verdes y Alejandro Lerner

Canción para un amigo - Guasones

Amigo – Ataque 77

Los chicos – Andrés Calamaro

Los amigos que yo tengo – Los Palmera

Yo Soy Tu Amigo Fiel - Toy Story

Mi buen Amigo - Franco de Vita

Las cosas que vives - Laura Pausini