1985: Contexto y polémicas

La transición de dictadura a democracia

El historiador Joaquín Baeza Belda, hace un análisis interesante: “La transición a la democracia en Argentina se trata de un caso que no encaja en la clasificación de transiciones pactadas y transiciones por ruptura. No se trató de una ruptura porque, si bien, tras la derrota de Malvinas, los militares se encontraban en un posición débil (…) las fuerzas políticas civiles tampoco tenían la fuerza necesaria, como para exigir una salida inmediata de los militares . Tampoco se trató de una transición pactada: porque los partidos rechazaron la negociación directa por temor a quedar afectados por su desprestigio. Podemos calificar la transición argentina como un 'pacto postergado', 'un pacto diferido en el tiempo, que no clausura situaciones, sino que las suspende' ; un pacto postergado en cuanto a que se llega al acuerdo mínimo de la celebración de elecciones, pero que deja en el tintero aspectos importantes como el juicio a los militares o el nuevo rumbo económico. Es decir que las transiciones a la democracia no terminan con la celebración de elecciones, sino que son procesos de más larga duración. La transición argentina de 1983 ha sido exitosa, si tenemos en cuenta que el sistema democrático ha sobrevivido hasta nuestros días. Estos cambios, no se produjeron de un día para otro, sino que fueron producto de un proceso de largos aprendizajes, en el que no faltaron contramarchas e itinerarios sinuosos”.