A cuánto cerró el dólar este miércoles 3 de enero

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro, con los que -por ejemplo- se pagan los servicios de streaming y las plataformas digitales, marcaron un avance de $1,20 y cerraron el miércoles en 1.329,60.

Además, el dólar cripto (que no cierra) opera a $956,61.

El Banco Central continúa con saldos positivos

En las dos primeras ruedas del 2024, el BCRA registra compras por u$s 231 millones. En la segunda ronda del año, el central adquirió u$s 142 millones en el mercado de cambios y, de esta manera, acumuló la décimo sexta jornada seguida con saldo positivo. En total acumuló u$s 3.095 millones en ese periodo.

El que apuesta al dólar, ¿pierde?

Con el primer día de enero de 2024 se renovó el cupo de compra de dólar “Ahorro”, pero las modificaciones en la política cambiaria del gobierno de Javier Milei llevan a que no sea conveniente su compra.

El dólar ahorro se conforma del valor del dólar oficial más 30% de impuesto país y 30% de percepciones por Ganancias y Bienes Personales.

El dólar oficial a través del Banco Nación es de $830,25 que sumando las cargas coloca al dólar ahorro en $1.328,40.

En tanto, el dólar libre inició la rueda en $1.025 lo cual marca una diferencia de $ 300.

Cabe recordar que al regir el DNU 70/2023 la comercialización de divisas ya no está penada en la Argentina y por lo tanto se pueden comprar el vender dólares en cualquier casa de cambio.

El último dato disponible del BCRA indica que en noviembre vendió U$S 191 millones para atesoramiento, cuando aún regían las normativas previas.

El valor del dólar ahorro es equivalente al valor del dólar “Tarjeta”, con lo cual también se debe observar cómo conviene pagar el vencimiento de los resúmenes de este mes.

En caso de hacerlo en la conversión a pesos, se debitará a $ 1.328,40 (si fuera hoy), con lo cual es conveniente que el pago se realice con dólares en cuenta, que pueden adquirirse en el mercado libre y depositarlos o hacer lo mismo a través de dólar MEP.